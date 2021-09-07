Hollanda U19'da 5 futbolcu otele kadın misafir çağırdı, kadro dışı kaldı

Hollanda U19 Takımı'nda beş futbolcu kaldıkları otelin odasına davet ettikleri kadın misafirleri nedeniyle kadrodan çıkarıldı.



Hollanda U19 Takımı, İtalya ile antrenman maçı yaparken, Paris Saint Germain'li Xavi Simons, Ajax'lı Naci Ünüvar, Ar'jany Marth, Rio Hillen ve Feyenoord'lu Mimeirhel Benita kaldıkları otelde kadın misafirlerini ağırladılar.



Futbolcuların odalarından gelen yüksek sesli müziğin ardından durum kısa sürede ortaya çıktı.



Yaşananların ardından Hollanda U19 Takımı Teknik Direktörü Bert Konterman, beş futbolcunun pandemi protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle kadrodan çıkarılmasına karar verdi.



Hollanda Futbol Federasyonu, oyuncuların bu yaşananların ardından kulüplerine geri gönderildiğini açıkladı.



