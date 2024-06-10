Hollanda son provada 4 golle mutlu

Hazırlık karşılaşmasında Hollanda, İzlanda'yı 4-0 mağlup etti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hollanda son provada 4 golle mutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Haziran 2024 23:38
EURO 2024 öncesi hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hollanda 4-0 kazandı.

Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Xavi Simons, 49. dakikada Virgil van Dijk, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+3'te Wout Weghorst kaydetti.

Hollanda, EURO 2024'te Polonya, Avusturya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery