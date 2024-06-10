EURO 2024 öncesi hazırlık karşılaşmasında Hollanda ile İzlanda karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Hollanda 4-0 kazandı.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Xavi Simons, 49. dakikada Virgil van Dijk, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+3'te Wout Weghorst kaydetti.
Hollanda, EURO 2024'te Polonya, Avusturya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
Hollanda'ya galibiyeti getiren golleri 23. dakikada Xavi Simons, 49. dakikada Virgil van Dijk, 79. dakikada Donyell Malen ve 90+3'te Wout Weghorst kaydetti.
Hollanda, EURO 2024'te Polonya, Avusturya ve Fransa ile karşı karşıya gelecek.
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