Hollanda Eredivisie'nin 17. haftasında Arne Slot'un ekibi Feyenoord ile Alfred Schreuder'in yönetimindeki Ajax karşı karşıya geldi.



Feyenoord Stadyumu'nda oynanan müsabaka 1-1'lik beraberlik ile sona ererken Feyenoord'un golünü 34. dakikada Igor Paixao, Ajax'ın golünü ise 71. dakikada Davy Klaassen kaydetti.



Feyenoord'da forma giyen milli futbolcu Orkun Kökçü ilk 11'de başladığı karşılaşmada 90 dakika sahada kaldı.



Bu sonuçla birlikte puanını 38'e yükselten Feyenoord liderliğini sürdürürken, 33 puan kalan Ajax 4. sırada yer aldı. Ligin bir sonraki haftasında Feyenoord evinde NEC Nijmegen'i konuk ederken Ajax kendi sahasında Volendam'ı ağırlayacak.





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