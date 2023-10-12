Höeness: '3-0 mutlu etmez! 6-7-8 olmalı!'

Bayern Münih'in onursal başkanı Uli Höeness, verdiği röportajda önemli açıklamalarda bulundu.



Bayern Münih'in bu sezon eksik olan noktaları sorulan Höeness, ligde pazar günü Freiburg ile oynanan maçı örnek verdi ve 3-0 gibi bir skorun asla yeterli olmadığını söyledi. Höeness, "Benim açımdan eksik olan şey; Eğer bir rakip, pazar günü Freiburg'un olduğu gibi depresif ise o zaman rakibi öldürmemiz gerekiyor. 6-7-8 golle kazanmamız gerekiyor. 3-0 kazanırsak mutlu olmam" dedi.



Son transfer döneminin ardından kamuoyu önünde bazı yanlış açıklama yaptıklarını aktaran Höeness, "Teknik direktörümüz de dahil olmak üzere bazılarımız pervasızca açıklamalar yaptık. Ben çok zayıf olduğumuzu söyleyip kendi takımımı kötü göstermiyorum. Her hafta sonunda yedek kulübesinde kulübede kimlerin oturduğuna bakarsanız, zayıf bir kadromuzun olmadığını görürsünüz" açıklamasında bulundu.



Höeness, son olarak ocak ayındaki ara transfer döneminde büyük bir hamle yapmayacaklarını söyledi. Alman futbol adamı, "Eğer o zamana kadar takviyeye ihtiyacımız olduğunu düşünürsek, yaparız. Ama kesinlikle büyük bir transfer atağı olmayacak" sözlerini sarf etti.



