Hırvatistan, Dalic ile 'devam' dedi

Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktör Dalic'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Hırvatistan, Dalic ile 'devam' dedi
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18 Mart 2023 19:07
 Hırvatistan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Zlatko Dalic'in sözleşmesi 2026'ya kadar uzatıldı.

Hırvatistan Futbol Federasyonu, 2017'den beri görevde bulunan 56 yaşındaki Hırvat çalıştırıcı ile 2026'ya kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Dalic, yönetimindeki Hırvatistan Milli Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda final oynadı ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

 
 
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