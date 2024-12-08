Heyecan dolu maçta zafer Mersinspor'un

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol'u deplasmanda 97-96 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Heyecan dolu maçta zafer Mersinspor'un
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08 Aralık 2024 09:51
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor'u konuk etti.

Mersinspor, son anlarda büyük heyecana sahip olan maçı 97-96'lık skorla kazandı.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 17, Emircan Koşut 7, Love 8, Zagorac 7, Erdi Gülaslan 10, Starks 22, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Arda Berk Yaya

Mersinspor: Olaseni 22, Cobbs 28, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 10, Kartal Özmızrak 3, Simmons 6, Deniz Kılıçlı, Kairys 10, Canberk Kuş 10, Emre Tanışan 2

1. Periyot: 23-18

Devre: 44-43

3. Periyot: 71-69

 

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