Heyecan dolu maçta zafer Mersinspor'un

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Onvo Büyükçekmece Basketbol, Mersinspor'u konuk etti.
Mersinspor, son anlarda büyük heyecana sahip olan maçı 97-96'lık skorla kazandı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 17, Emircan Koşut 7, Love 8, Zagorac 7, Erdi Gülaslan 10, Starks 22, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Arda Berk Yaya
Mersinspor: Olaseni 22, Cobbs 28, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 10, Kartal Özmızrak 3, Simmons 6, Deniz Kılıçlı, Kairys 10, Canberk Kuş 10, Emre Tanışan 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 71-69
Mersinspor, son anlarda büyük heyecana sahip olan maçı 97-96'lık skorla kazandı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Mehmet Şahin, Duhan Köyiçi, Tolga Akkuşoğlu
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Rebic 7, Franke 17, Emircan Koşut 7, Love 8, Zagorac 7, Erdi Gülaslan 10, Starks 22, Yesukan Onar 8, Sajus 10, Arda Berk Yaya
Mersinspor: Olaseni 22, Cobbs 28, Pineiro 8, Berkay Sinirlioğlu, Cruz 10, Kartal Özmızrak 3, Simmons 6, Deniz Kılıçlı, Kairys 10, Canberk Kuş 10, Emre Tanışan 2
1. Periyot: 23-18
Devre: 44-43
3. Periyot: 71-69