'Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları' Konya'da tamamlandı

Gençlik ve Spor Bakanlığının düzenlediği Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışları'nın Türkiye finali, Konya'da sona erdi.



Türk Devletleri Teşkilatı Gençlik ve Spordan Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ile gözlemci Macaristan, Türkmenistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin katılımıyla Herkes İçin Yüzme Projesi Yüzme Yarışmaları düzenleniyor.



Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda iki gün süren organizasyonun Türkiye finali, birçok ilden 160 sporcunun 10 farklı yaş kategorisinde mücadelesiyle tamamlandı.



Yarışlarda 9-75 yaş arası sporcular, 30 dakikalık sürede, sırtüstü, kurbağalama, kelebek ve serbest olmak üzere 4 stilde yüzdü.



Kendi yaş kategorilerinde birinciliği elde eden sporcular, Azerbaycan'da yapılacak final müsabakalarında Türkiye'yi temsil edecek.



Yarışların ilk etabı, İstanbul, Denizli, Mersin, Kayseri, Çorum, Giresun, Elazığ ve Şanlıurfa'dan 800'ün üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleştirilmişti.



