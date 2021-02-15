Beşiktaş kaptanı Necip Uysal, siyah-beyazlı takımın Gençlerbirliği ile oynadığı maçta stoper olarak görev yaptı.



Sergen Yalçın, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana sol bek, sağ bek, stoper, merkez orta, ön libero, sağ açık mevkilerinde forma giyen Necip Uysal, siyah-beyazlı takımda tam anlamıyla joker rolünü üstlenmiş durumda.



Beşiktaş altyapısından yetişen ve siyah-beyazlı takımdaki 12. sezonunu geçiren Necip Uysal, Beşiktaş'ta şu ana kadar 6 farklı mevkide görev yaptı. Necip, Beşiktaş altyapısında da forvet bölgesinde görev yaptı.



NECİP UYSAL: KALEDE DE OYNARIM



Farklı mevkilerde oynamasının önemli olmadığını kaydeden Necip Uysal, "Nerede oynayacağımın kararını hoca verecek. Şu an stoperde devam ediyorum. Nerede eksik varsa orada oynarım. Sorun yok." diye konuştu.



Kalede oynamak isteyip istemeyeceği sorusuna Necip, "Olabilir, niye olmasın? İhtiyaç olursa oraya da geçerim." değerlendirmesinde bulundu.



