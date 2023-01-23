Hentbolda Yenimahalle, Görele'yi devirmeyi bildi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 12. haftaya tek maçla devam edildi.
Ligin 12. haftasında başkent temsilcisi Yenimahalle Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Giresun ekibi Görele Belediyespor'u konuk etti.
Müsabakanın ilk yarısını 19-11 üstün tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 34-29 galip ayrıldı.
Ligde 12. hafta, 26 Ocak Perşembe günü yapılacak Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla sona erecek.
Ligin 12. haftasında başkent temsilcisi Yenimahalle Belediyespor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde Giresun ekibi Görele Belediyespor'u konuk etti.
Müsabakanın ilk yarısını 19-11 üstün tamamlayan Yenimahalle Belediyespor, sahadan 34-29 galip ayrıldı.
Ligde 12. hafta, 26 Ocak Perşembe günü yapılacak Kastamonu Belediyespor-Konyaaltı Belediyespor maçıyla sona erecek.
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