Hentbolda 20. hafta heyecanı

Hentbolda heyecan 20. hafta maçlarıyla devam edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Hentbolda 20. hafta heyecanı
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05 Nisan 2024 13:39
Hentbol Erkekler Süper Lig'e 20. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, ligde 20. hafta maçlarının programı şöyle:

Cumartesi:

15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beykoz Belediyespor (Beşirli)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Bahçelievler Belediyespor (Üçevler Spor Tesisleri)

7 Nisan Pazar:

15.00 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Köyceğiz Belediyespor (Serdivan)

17.00 Beşiktaş Safi Çimento-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Süleyman Seba)

8 Nisan Pazartesi:

14.00 Konya Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor (Konya 75. Yıl)

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