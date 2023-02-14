Hentbol Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlunun cenazesi Konya'da defnedilecek

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Antakya'da yaşadığı evde enkaz altında kalan A Milli Erkek Hentbol Takımı ve Plaj Hentbolu Milli Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile 5 yaşındaki oğlu Çınar Kütahya için 15 Şubat Çarşamba günü Konya'da cenaze töreni düzenlenecek.



Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cemal Kütahya ve oğlu Çınar Kütahya'nın cenazesi yarın Konya'daki Kurtuluş Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kurtuluş Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



6 Aralık 1990'da doğan Cemal Kütahya, 2022'de Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ikinci olan A Milli Hentbol Takımı'nın kaptanlığını yapmıştı.



Aynı zamanda Plaj Hentbolu Milli Takımı'nda kaptanlık yapan Kütahya, 2019 ve 2021 BH ECh organizasyonlarında gol kralı olmuştu. Kütahya, 2015 yılında İtalya'nın Pescara kentinde düzenlenen Akdeniz Plaj Oyunları'nda üçüncü olan milli takımın kadrosunda da yer almıştı.



Salon ve plaj hentbolunda toplamda 150'den fazla milli maça çıkan Cemal Kütahya, son olarak Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nde forma giyiyordu.





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