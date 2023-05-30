Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk finalist Beykoz Belediyespor

Beykoz Belediyespor yarı final serisinde Spor Toto karşısında aldığı galibiyetle seriyi 2-0 yendi ve adını finale yazdırdı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde ilk finalist Beykoz Belediyespor
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30 Mayıs 2023 18:37
2022-2023 Hentbol Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu'nun yarı final serisinde Beykoz Belediyespor, Spor Toto karşısında aldığı galibiyetle seride 2-0 öne geçerek adını finale yazdırdı.

Serdivan Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Beykoz Belediyespor, ilk yarıyı 14-12 önde kapattı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan İstanbul ekibi, maçı 28-27 kazandı.

Beykoz Belediyespor, ilk maçta da rakibini 32-30 yenmşti.

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