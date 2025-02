Hentbol camiası, depremde hayatını kaybeden Cemal Kütahya'yı unutmuyor

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'yı unutmayacaklarını söyledi.



Mesut Çebi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen ve 11 ili etkileyen depremlerin, Türk halkının hafızasından çıkmayacak bir acı bıraktığını dile getirdi.



"Allah milletimize bir daha böyle bir acı yaşatmasın." diyen Çebi, "2 yıl önce bugün 11 ilde maalesef 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Çok büyük kayıp. Bunların içinde hepimizin arkadaşı, eşi, dostu, tanıdığı kişiler vardı. Her ailede bir travma bıraktı. Kimisinde can kaybı korkusu, kimisinde deprem korkusu... 85 milyon vatandaşımızın etkilendiği, hafızalardan çıkmayacak bir acı yaşanmış oldu." ifadelerini kullandı.



Depremde hayatını kaybeden Cemal Kütahya ile 2014-2015 sezonunda farklı takımlarda birbirlerine rakip olduklarını anlatan Çebi, şöyle devam etti:



"Cemal kardeşimizle sporcu olarak farklı takımlarda rakip olduğumuz bir dönem vardı. Kendisi Ankara Büyükşehir Belediyespor'da oynarken ben de Beşiktaş'ta oynuyordum. Sonrasındaki karşılaşmalarımız benim Beşiktaş hentbol takımında yönetici olduğum zamanlara denk geldi. 6 Şubat 2023 sabahı benim de yönetiminde bulunduğum Beşiktaş kafilesiyle saat 9.00 uçağıyla Hatay'a gidecektik, o gün Hatay Büyükşehir Belediyespor ile maçımız vardı. O maçı oynayabilseydik Cemal'i orada görmüş olacaktık. İşte o gece bu deprem ve aldığımız acı haberle sarsıldık."



Mesut Çebi, depremin acılarını dindirmeye çalıştıklarını belirterek, "Üzgünüz, Allah bir daha böyle bir şey yaşatmasın. Hala acılarımız taze, kalanlara baş sağlığı diliyoruz, acılarını unutturmaya çalışıyoruz. Federasyonun önceki yönetimi, geçen sezonun ismini Cemal Kütahya sezonu olarak adlandırdı. Akabinde federasyonumuz tarafından Cemal Kütahya adına hatıra ormanı yapıldı. Bizler de aynı şekilde yardımlarımızı sürdürüyoruz ama bunlar kamuoyu önünde söylenmez diye düşünüyorum. Bizim örf ve adetlerimize göre yardımların gizlisi makbuldür. İnşallah onun gibi Türk hentboluna uzun yıllar hizmet edecek yeni sporcular yetiştireceğiz, en büyük motivasyon kaynağımız gençlerin önünü açmak." diye konuştu.



"Şampiyonalarda final kazanacak oluşumun peşindeyiz"



Mesut Çebi, Türkiye Hentbol Federasyonunun 49. yıl önce kurulduğunu hatırlatarak, "Türk hentbolunun ilk adımları, yaklaşık yarım asır önce Yaşar Sevim hocamızla atıldı. Akabinde gelen 10 federasyon başkanımız da yönetim kurullarıyla beraber çok güzel hizmetlerde bulundu. Biz de üzerine koyarak gideceğiz. Bizden sonrakiler de aynı şekilde bizim yaptıklarımızın üzerine nice hizmetler koyarak gidecek inşallah." şeklinde görüş belirtti.



A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katıldığını anımsatan Çebi, "Önümüzde A Milli Erkek Hentbol Takımı'nın İsviçre ile Avrupa Şampiyonası eleme maçı var. İnşallah ereklerle de Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. A Milli Kadın Hentbol Takımı'mızla Avusturya ile eleme maçı oynayacağız. Galip gelmemiz durumunda tarihimizde ilk defa dünya şampiyonasına gideceğiz. Belki de Türk hentbolunun ilkleri bize denk gelecek, bize kısmet olacak." değerlendirmesinde bulundu.



"Hentbolda Avrupa ve dünya şampiyonalarında final kaybedildiği zaman üzülecek hale gelmemiz lazım." diyen Çebi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Avrupa ve dünya şampiyonalarında final kazanacak oluşumun peşindeyiz, inşallah o günleri de hep birlikte göreceğiz. Öncelikle hedefimiz erkek milli takımla Avrupa Şampiyonası'na, kadın milli takımla da dünya şampiyonasına gitmek. Ondan sonra milli takım yapılanmamız daha çok altyapıdan yetişecek oyuncular üzerine olacak. Odak noktamız tamamen sporcu ve antrenörleri yetiştirmek üzerine olacak. Çünkü bundan 8-10 sene sonra Avrupa, dünya şampiyonası ve olimpiyatları oynayacak çocuklar, bugün 10-15 yaş aralığındaki çocuklar. Onlardan başlayarak uzun vadeli bir yatırım planlıyoruz."



"Sistemsel değişikliklere gidiyoruz"



Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Mesut Çebi, Erkekler Hentbol Süper Lig'de rekabeti arttırmak istediklerini anlatarak, "Türk hentbolunda biraz da bir takımın dominasyonu diğer kulüplerin yatırım motivasyonunu azaltıyor. O yüzden hem sporcu hem finansal kaynağımızı daha eşit, rekabeti artıracak şekilde paylaşıp o şekilde modellemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Futbolda öne çıkan kulüplerin hentbola girmesine yönelik çabalarının olduğunu aktaran Çebi, "Diğer futbol kulüplerimizi de bu işin içine entegre edebilmek için bazı girişimlerimiz var ama o girişimlerden önce yapılması gereken bazı altyapı yatırımları var. Sistemsel değişikliklere gidiyoruz, kısa vadede bunları tamamlayacağız. Sonra futbol kulüplerinin de girmesiyle işin rengi değişecektir. Hem üst düzey sporcu yetiştirecek kulüplere sahip çıkmamız hem de çocuklara hentbolu sevdirecek kulüplerimizin olması lazım. Her kulüp rekabetçi olmak zorunda değil. Hepsine desteklerimizle sahip çıkmaya çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.