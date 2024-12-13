Henrik Rydström: "Moralimiz yükseldi"

Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, Galatasaray karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Henrik Rydström: 'Moralimiz yükseldi'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Aralık 2024 01:46
Malmö Teknik Direktörü Henrik Rydström, UEFA Avrupa Ligi'nin altıncı haftasında Galatasaray ile 2-2 berabere kalmalarını kendileri açısından olumlu olduğunu söyledi.

İsveçli teknik adam, Yeni Malmö Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Müsabakanın son anlarında beraberlik golünü bulduklarını aktaran Rydström, "Maçta 2-1 geri düştükten sonra beraberliği yakaladık. Bu da bizim için olumlu bir şey. İyi bir hissiyat ve duydu. Bugün kazanmayı isterdik ama beraberlikle sonuçlandı." dedi.

Galatasaray'ın ofansif gücüne değinen Rydström, "Bu maçtan beraberlikle ayrıldığımız için moralimiz yükseldi. Galatasaray yorgundu, biz daha dinçtik. Bu bizim için bir avantajdı. Kalan 2 maçımıza da iyi hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery