Helmut Marko: 'Set-up'ımızı hala bulamadık'

Red Bull takım direktörü Helmut Marko, Avusturalya Grand Prix'inde ilk günün sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.



Ferrari pilotu Charles Leclerc'in, ikinci antrenman seansını 0.3 saniye önde bitirmesi hakkında konuşan Helmut Marko, "Ferrari'nin sıralama simülasyonunda itilmiş bir haritalama kullandığını düşünüyorum, ancak biz bunu yapmadık. Bu yüzden onlarla aramızdaki onda üç farkın ciddi olduğunu düşünmüyorum." dedi.



Ancak Ferrari'nin uzun stintlerinde çok etkili olduğunu söyleyen Helmut Marko şu sözlerle cümlelerini noktaladı:



"Fakat uzun stintlerde etkileyiciydiler. Bizim endişelendiğimiz nokta hala doğru set-up'ı bulamamış olmamız."





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