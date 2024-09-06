Miami Heat'in, Jaime Jaquez ve Nikola Jovic'in kontratlarındaki takım opsiyonunu kullanarak genç oyuncularını takımda tutmayı tercih ettikleri bildirildi.



South Florida Sun-Sentinel Jaquez'den Ira Winderman, 2025-26 sezonunda Jaquez'in 3,9 milyon dolar, Jovic'in ise 4,5 milyon dolar kazanacağını söyledi.



Jaquez, Heat'teki çaylak sezonunda 75 maçta forma giyerek 28.2 dakikada ortalama 11.9 sayı, 3.8 ribaund ve 2.6 asist üretmişti.



Jovic ise takımdaki ikinci sezonunda 46 maçta oynamış ve 19.5 dakikada 7.7 sayı, 4.2 ribaund ve 2.0 asist ortalamaları yakalamıştı.





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