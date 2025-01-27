Miami Heat'in yıldız oyuncusu Jimmy Butler takasında uzun vadeli sözleşmeler yerine anında kazanmaya katkıda bulunabilecek oyuncular aradığı bildirildi.



The Stein Line'dan Jake Fischer, Heat'in olası bir Butler takasında playoff takımı olarak kalmak istediğini ancak Butler takasında uzun vadeli bir kontratı üstlenmek istemediğini söyledi.



Miami'nin bu sezon playofflara kalması durumunda, 2025 NBA Draftı'nda birinci tur draft seçiminin Oklahoma City Thunder'a iletileceği biliniyor. Eğer bu seçim gerçekleşmezse, hiçbir koruma olmadan 2026 NBA Draft'ına devredilecek. Bu da Heat'i Charlotte Hornets'a 2028 NBA Draftı'nda korumasız bir birinci tur seçimi vermeye zorlayacak. Heat bu seçimi bu yıl Thunder'a devrederse, Hornets'a 2027'de lotarya korumalı bir seçim borçlu olacak.



Fischer ayrıca, başkan Pat Riley ve Miami yönetiminin bir Butler anlaşmasında maaş esnekliği yaratmayı düşündüğünü, 2025 veya 2026 yazında serbest oyuncu veya takas piyasasındaki oyunculara baktığını ekledi. Miami'nin bu sebeple, olası bir Butler anlaşmasında uzun vadeli bir kontratı üstlenme konusunda isteksiz olduğu kaydedildi.



