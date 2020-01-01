Heat, Harden için Tyler Herro'yu vermek istemiyor!

Miami Heat'in, Houston Rockets süperstarı James Harden için yapabileceği muhtemel takas paketi teklifine, genç oyuncusu Tyler Herro'yu dahil etmek istemediği bildirildi.



Heat, Harden'ı takas etmeye ilgi duyduğu söylenen NBA takımlarından biri ve Rockets süperstarı, Miami'yi muhtemel hedef yerleri listesine dahil etmişti.



Her halükarda, Harden 2023'e kadar bir sözleşmeye bağlı olduğundan, Güney Florida ekibinin kendisini almak için güçlü bir paket oluşturması gerekecek.



5 Reasons Sports'tan Greg Sylvander'a göre Miami, Rockets'la takas görüşmesi yapmasına rağmen, Herro'yu potansiyel teklifine dahil etmekte hala tereddütlü konumda.



Herro, birkaç ay önce Orlando'da düzenlenen Heat'in 2020 Finalleri sırasında etkili rol oynamıştı ve ekibin kendisini herhangi bir takas görüşmesine dahil etmeye isteksiz olmasının nedeninin bu olabileceği düşünülüyor.



Harden'ın mevcut sözleşme durumu ile Rockets, süperstarını takas etmek için acele etmiyor ve en iyi teklifin gelmesini bekliyor.



