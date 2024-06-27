Miami Heat'in, Bam Adebayo ile mevcut sözleşmesini üç yıllığı 166 milyon dolarlık bir kontratla uzatma konusunda anlaştığı bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, sözleşmenin Adebayo'yu 2028-29 sezonu sonuna dek Heat'te tutacağını söyledi.



Daha önce 2026'da serbest oyuncu olabilecek olan Adebayo'nun, 2020'de imzaladığı 163 milyon dolarlık beş yıllık uzatma kontratında önümüzdeki iki sezonda 72 milyon dolar alacağı kalmıştı.



Adebayo, 2023-24 sezonunda 71 maçta 34.0 dakikada 19.3 sayı, 10.4 ribaund ve 3.9 asist ortalamaları yakalayarak üst üste iki All-Star seçilmişti.





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