NBA muhabiri Chris Haynes, sezon sonlarına doğru oyuncuların kendisiyle iletişime geçerek ödül oyları konusunda lobi yaptığını açıkladı.



The Dan Patrick Show'da konuşan Haynes, artık oy hakkı bulunmadığını ve bu durumdan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



"Bu sezon oy hakkım yok, ki bu beni mutlu ediyor. Çünkü oyuncular sözleşmelerinde yer alan bonuslar nedeniyle beni aramaya başlıyorlar. 'Durumu biliyorsun, kime oy veriyorsun?' gibi şeyler soruyorlar," diyen Haynes, yaşadığı baskıyı dile getirdi.



Haynes, hiçbir oyuncunun doğrudan oyunu satın almaya çalışmadığını ancak bazı yıldızların, programına katılmayı teklif ederek dolaylı yollarla etkilemeye çalıştığını belirtti. "Bazen 'Programın güzelmiş, belki bir gün katılırım… eğer…' gibi üstü kapalı teklifler geliyor," diye ekledi.



İsim vermeyen Haynes, bu tür çağrıların sezon sonunda düzenli hale geldiğini ve ödüllere bağlı kontrat maddeleri nedeniyle baskının arttığını söyledi.



NBA, hangi oyuncuların bu tür sözleşme maddelerine sahip olduğunu kamuoyuyla paylaşmasa da, All-NBA ya da MVP gibi ödüllere bağlı bonus maddeleri artık oyuncu kontratlarında oldukça yaygın hale gelmiş durumda.



