Atlanta Hawks, serbest oyuncu Nickeil Alexander-Walker ile dört yıllık 62 milyon dolarlık sözleşme imzalıyor.ESPN'den Shams Charania'ya göre anlaşma oyuncu opsiyonu ve takas bonusu da içeriyor.Atlanta, bu anlaşma kapsamında Minnesota Timberwolves'a Cleveland Cavaliers üzerinden 2027 ikinci tur draft hakkı ve bir miktar nakit ödeme gönderiyor.26 yaşındaki Alexander-Walker, NBA'deki altıncı sezonunu geride bıraktı. Son iki buçuk sezonu Minnesota Timberwolves formasıyla geçiren oyuncu, özellikle savunmadaki katkısı ve dış şut tehdidiyle önemli bir rotasyon parçası haline geldi.2024-25 sezonunda 9.4 sayı, 3.2 ribaunt ve 2.7 asist ortalamalarıyla oynayan Alexander-Walker, Timberwolves'ın sahadayken +6.6 net rating yakaladığı oyuncular arasında üçüncü sırada yer aldı.2022-23 sezonunun ortasında Utah Jazz'dan takasla Minnesota'ya gelen oyuncu, o zamandan bu yana oynanan 113 normal sezon maçının tamamında süre aldı ve 31 playoff karşılaşmasının da hepsinde forma giydi.