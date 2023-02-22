Atlanta Hawks, başantrenör Nate McMillan'ın işine son verdiğini duyurdu.



ESPN'den Adrian Wojnarowski, yardımcı koç Joe Prunty'nin geçici olarak McMillan'ın yerini alacağını ve Atlanta'nın hızlıca yeni bir tam zamanlı koç arayışına başlayacağını söyledi.



Hawks yönetiminin, koç arayışında oyuncu gelişimi ve sorumluluk konusunda üstün yeteneklere sahip olan ve aynı zamanda Hawks'ı hem hücumda hem de savunmada ilk 10'a sokabilecek bir başantrenöre öncelik vereceği bildirildi.



58 yaşındaki McMillan, Atlanta'da geçirdiği üç sezonda toplam 99-80'lik bir seri yakalamıştı.





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