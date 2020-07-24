Hatayspor'da açıklama: "Daum bize haber yolladı"

Hatayspor Yöneticisi Ethem Sunar, Alman teknik adam Christoph Daum ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Haber; Sporx.com
Hatayspor'da açıklama: 'Daum bize haber yolladı'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2020 19:39
Süper Lig'e yükselen ve teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor'da yeni hoca arayışları sürüyor.

A Spor'a konuşan Hatayspor Yöneticisi Ethem Sunar, Süper Lig'de çalışmış 3 eski teknik adamın kendilerine haber yolladığını belirtti.

Ethem Sunar, "Christoph Daum haber yollamış, bizimle görüşmek istiyor. Bize haber yollayan teknik direktörler var. Skibbe var, Tudor var, hepsi gündemimizde." ifadelerini kullandı.

Christoph Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev aldı ve 2017'den bu yana takım çalıştırmadı.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için