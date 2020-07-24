Hatayspor'da açıklama: 'Daum bize haber yolladı'

Süper Lig'e yükselen ve teknik direktörü Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Hatayspor'da yeni hoca arayışları sürüyor.



A Spor'a konuşan Hatayspor Yöneticisi Ethem Sunar, Süper Lig'de çalışmış 3 eski teknik adamın kendilerine haber yolladığını belirtti.



Ethem Sunar, "Christoph Daum haber yollamış, bizimle görüşmek istiyor. Bize haber yollayan teknik direktörler var. Skibbe var, Tudor var, hepsi gündemimizde." ifadelerini kullandı.



Christoph Daum, son olarak Romanya Milli Takımı'nda görev aldı ve 2017'den bu yana takım çalıştırmadı.



