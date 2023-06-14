Hatayspor'un yeni forvetini Volkan Demirel açıkladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan yeni transferi teknik direktör Volkan Demirel duyurdu.
Demirel, Instagram hesabından İsveçli golcü Carlos Strandberg ile birlikte bir paylaşım yaptı ve "Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Strandberg, geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'da forma giydiği 26 maçta 15 gol 3 asist kaydetmişti.
Demirel, Instagram hesabından İsveçli golcü Carlos Strandberg ile birlikte bir paylaşım yaptı ve "Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki Strandberg, geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'da forma giydiği 26 maçta 15 gol 3 asist kaydetmişti.
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