Hatayspor'un yeni forvetini Volkan Demirel açıkladı

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig ekibi Hatayspor'da teknik direktör Volkan Demirel, yeni transferi açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Hatayspor'un yeni forvetini Volkan Demirel açıkladı
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14 Haziran 2023 22:11
Transfer çalışmalarını sürdüren Hatayspor'dan yeni transferi teknik direktör Volkan Demirel duyurdu.

Demirel, Instagram hesabından İsveçli golcü Carlos Strandberg ile birlikte bir paylaşım yaptı ve "Ailemize hoş geldin" ifadelerini kullandı.

27 yaşındaki Strandberg, geçtiğimiz sezon Katar Ligi ekiplerinden Al-Sailiya'da forma giydiği 26 maçta 15 gol 3 asist kaydetmişti.



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