Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut hayatını kaybetti

Atakaş Hatayspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde enkaz altında kalan takımın sportif direktörü Taner Savut'un vefat ettiğini duyurdu.



Hatayspor'dan yapılan açıklamada, "Başımız sağ olsun. Sportif direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin." ifadeleri kullanıldı.



Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yaptığı açıklamada "Sportif Direktörümüz, kıymetli çalışma arkadaşım, yüreği güzel kardeşim Taner Savut'u kaybetmenin tarif edilemez acısı içindeyim. Her zaman büyük bir sevgi ve saygıyla hatırlanacaksın. Tüm sevenlerinin, hepimizin başı sağ olsun." dedi.



Kente gelen Savut'un ağabeyi Ali Savut, Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ile yakınları, Taner Savut'un cenazesini teslim aldı. Savut'un cenazesi, defnedilmek üzere Adana'dan memleketi İzmir'e götürüldü.



Taner Savut, çarşamba günü Hacı Fatma Tatari Cami'ndeki ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



- TFF ve kulüplerden başsağlığı mesajı



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve birçok kulüp Savut için başsağlığı mesajı yayımladı.



TFF'den paylaşılan mesajda, "Spor Toto Süper Lig kulüplerinden Atakaş Hatayspor'un Sportif Direktörü Taner Savut'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Taner Savut'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.



Öte yandan Fenerbahçe Kulübü de kendi hesabından, daha önce sarı-lacivert forma giydiğini belirttiği Savut'un, Fenerbahçe formalı bir fotoğrafını yayımlayarak başsağlığı mesajı iletti.



Galatasaray ve Trabzonspor ise, yayımladıkları mesajlarla Hatayspor ve Savut ailesine başsağlığı sundu.





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