Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde

Sakatlıkları bulunan Livakovic ve Oğuz Aydın'dan iyi haber geldi. 2 futbolcu da bir aksilik olmaması halinde Hatayspor karşısında forma giyebilecek.

Haber; NTVSpor, Fotoğraf; AA
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Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde
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30 Aralık 2024 15:30
Son güncelleme 30 Aralık 2024 15:32
Fenerbahçe'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.
 Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.

Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.

HATAY'A YETİŞEBİLİRLER

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.
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