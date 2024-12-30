Hatayspor maçı öncesi Fenerbahçe'ye iki müjde



Fenerbahçe 'de Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, Başakşehir maçında sakatlanmış ve Eyüpspor maçında forma giyememişti.

Bir aksilik yaşanmaması durumunda Dominik Livakovic ve Oğuz Aydın, şans verilmesi halinde Hatayspor maçında forma giyebilecek.



HATAY'A YETİŞEBİLİRLER



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in ikinci yarısının ilk maçında 5 Ocak Pazar günü saat 19:00'da Hatayspor'u konuk edecek.



Öte yandan Livakovic ve Oğuz Aydın'ın tedavilerinde sona gelindi. Sağlık heyeti, iki futbolcunun da yakın zamanda çalışmalara başlamalarını planlıyor.