Hatayspor, iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Süper Lig'in 9. hafta mücadelesinde Hatayspor, 22 Kasım Pazar günü Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor
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21 Kasım 2020 15:58
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.

Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.

Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.

Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.



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