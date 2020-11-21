Hatayspor, iç saha yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek.
Hatay temsilcisi, ilk kez çıktığı Süper Lig'de oynadığı iç saha maçlarında henüz yenilmedi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ligde 2 eksik maçı bulunan bordo-beyazlılar, 8. hafta mücadelesinde deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'u 1-0 yendi.
Bordo-beyazlılar, sahasında yapacağı Çaykur Rizespor maçını da kazanarak ligde üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Ligde 6 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberliği bulunan Atakaş Hatayspor, 11 puanla 10. sırada yer alıyor.