Hatayspor, iç saha yenilmezliğini sürdürmek istiyor

Koronavirüs vakaları nedeniyle 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor 9 Aralık Çarşamba günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, iç saha yenilmezliğini sürdürmek istiyor
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08 Aralık 2020 16:05
Süper Lig'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen 5. hafta karşılaşmasında Atakaş Hatayspor 9 Aralık Çarşamba günü sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk edecek.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak müsabakayı hakem Sarper Barış Saka, yönetecek.

Ligde 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunan Atakaş Hatayspor, 12 puanla 15. sırada bulunuyor.

Bordo-beyazlı ekip bu sezon evinde oynadığı 4 karşılaşmanın 2'sini kazandı, 2 maçta da sahasından beraberlikle ayrıldı.

Hatay temsilcisi, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hem iç saha yenilmezliğini sürdürmek hem de ligde üst sıralara yükselmek istiyor.



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