Hatayspor, Düzce maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzce Cam Düzcespor ile mücadele edecek olan Hatayspor, maç öncesi hazırlıklarına devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor, Düzce maçı hazırlıklarını sürdürdü
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17 Ekim 2022 19:24
Atakaş Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Düzce Cam Düzcespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik, pas ve dar alan çalıştı.

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