Hatayspor bir transferi daha açıkladı

Gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak isteyen Atakaş Hatayspor Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Hatayspor bir transferi daha açıkladı
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08 Temmuz 2023 19:54
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Kosovalı kaleci Visar Bekaj'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, daha önce FC Prishtina ve KF Tirana takımlarında oynayan 1,91 metre boyundaki Bekaj ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Deneyimli kaleci Visar Bekaj ile 3 yıllık sözleşme imzaladık. İmza törenine başkan vekilimiz Aydın Toksöz ve teknik direktörümüz Volkan Demirel katıldı. Visar'a 'hoş geldin' diyor, bordo-beyaz formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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