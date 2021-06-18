Hatayspor, Adekugbe'yi transfer etti

Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; hatayspor.org.tr
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Hatayspor, Adekugbe'yi transfer etti
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18 Haziran 2021 14:41
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, Kanadalı sol bek oyuncusu Samuel Ayomide Adekugbe'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, bordo-beyazlıların 26 yaşındaki Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Geçen sezon Norveç ekibi Valeranga'da forma giyen ve Kanada Milli Takımı kampında olan futbolcunun, onursal başkan Lütfü Savaş ile canlı bağlantıyla görüştüğü belirtildi.


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