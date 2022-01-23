Süper Lig'de 23. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın takımı Hatayspor ile Hamza Hamzaoğlu'nun çalıştırdığı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.



Yeni Hatay Stadı'nda oynanan karşılaşma 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Her iki takım da hücum organizaslarında başarısız olurken 90 dakika sonunda da gol sesi çıkmadı.



Alınan bu sonucun ardından Hatayspor puanını 36 yaparken, Rizespor ise 22 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor, Kayserispor deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırlayacak.





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