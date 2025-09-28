28 Eylül
Fenerbahçe-Antalyaspor
20:00
28 Eylül
Konyaspor-Başakşehir
17:00
28 Eylül
Metz-Le Havre
18:15
28 Eylül
Lecce-Bologna
19:00
28 Eylül
AC Milan-SSC Napoli
21:45
28 Eylül
Nice-Paris FC
16:00
28 Eylül
Angers-Brest
18:15
28 Eylül
Lille-Lyon
18:15
28 Eylül
NEC Nijmegen-Alkmaar
1-048'
28 Eylül
Rennes-Lens
21:45
28 Eylül
Pisa-Fiorentina
16:00
28 Eylül
FC Groningen-Feyenoord
15:30
28 Eylül
FC Utrecht-SC Heerenveen
15:30
28 Eylül
Telstar-Go Ahead Eagles
17:45
28 Eylül
Cercle Brugge-Gent
17:00
28 Eylül
Sporting Charleroi-KV Mechelen
19:30
28 Eylül
Roma-Verona
16:00
28 Eylül
Sassuolo-Udinese
2-0DA
28 Eylül
Rizespor-Kasımpaşa
17:00
28 Eylül
Real Betis-Osasuna
22:00
28 Eylül
Barcelona-Real Sociedad
19:30
28 Eylül
Elche-Celta Vigo
17:15
28 Eylül
Rayo Vallecano-Sevilla
15:00
28 Eylül
Newcastle-Arsenal
18:30
28 Eylül
Aston Villa-Fulham
16:00
28 Eylül
Union Berlin-Hamburger SV
20:30
28 Eylül
FC Köln-VfB Stuttgart
18:30
28 Eylül
Freiburg-Hoffenheim
16:30
28 Eylül
Serik Belediyespor-Erzurumspor
19:00
28 Eylül
Hatayspor-Bandırmaspor
19:00
28 Eylül
Manisa FK-Bodrum FK
16:00
28 Eylül
İstanbulspor-Boluspor
16:00
28 Eylül
Kayserispor-Gençlerbirliği
20:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Hasan Sait Emrem, gıda deposundan halterde şampiyonluğa!

Hasan Sait Emrem, halterdeki başarısına yaptığı işlerin katkısı olduğunu düşünüyor.

calendar 28 Eylül 2025 13:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hasan Sait Emrem, gıda deposundan halterde şampiyonluğa!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Afyonkarahisar'da toptan gıda deposunda çalışan 20 yaşındaki Hasan Sait Emrem, halterdeki başarısına yaptığı işlerin katkısı olduğunu düşünüyor.

Salar beldesinde yaşayan Hasan Sait Emrem, ortaokulda kaldığı yurtta tanıştığı antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın yönlendirmesiyle haltere başladı.

Dedesinin beldedeki iş yerinde yem çuvalları taşıyıp babasıyla inşaatta çalışan Hasan Sait, zamanla halterde yüksek kilolar kaldırarak kendisini geliştirmeye çalıştı.


Katıldığı yarışmalarda madalyalar kazanan, dereceler elde eden Hasan Sait, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ne (TOHM) girmeye hak kazandı.

Afyonkarahisar'da antrenörü Abdürrezzak Avcı'nın kulübünde çalışmalarını sürdüren Hasan Sait, harçlığını çıkarmak için organize sanayi bölgesindeki toptan gıda deposunda çalışmaya başladı.

Hasan Sait Emrem, Türkiye Halter Federasyonunun 16-21 Eylül'de Eskişehir'de düzenlediği Gençler Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda 79 kiloda birinci oldu.

 - "Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum"

Koparmada 130, silkmede 160 kilo kaldırabilen Hasan Sait Emrem, AA muhabirine, işten arta kalan zamanlarda kulüpte antrenman yaptığını söyledi.

Depoda farklı ağırlıktaki un, şeker çuvallarını kaldırdığını, bakliyat, deterjan, temizlik malzemeleri, içecekler ve gıda ambalajlarını kendisine verilen siparişlere göre hazırlayıp araçlara yüklediğini anlatan Hasan Sait, şöyle konuştu:

"Gıda deposunda çalışmak yorucu bir iş. Fakat halter sporu da ağırlık kaldırmak. Benim için kolay. Malzemeleri kaldırıp yerine bırakıyorum. Antrenman öncesi de benim için hazırlık oluyor. Spor hayatımda çok başarılı olmak istiyorum. Naim Süleymanoğlu ile Halil Mutlu'yu örnek alıyorum. Eskişehir'de şampiyon olmamız beni motive etti. Kasımda Arnavutluk'ta düzenlenecek Balkan Şampiyonası var. Antrenörüm ile yoğun çalışıyorum. Oradaki rakiplerimi yenerek madalya kazanacağıma inanıyorum. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve madalyalar kazanmak istiyorum."

 - "Antrenmanlarını hiç aksatmıyor"

Antrenör Abdürrezzak Avcı da sporcusunun Türkiye şampiyonluğu sonrası daha büyük hedeflere kilitlendiğini vurguladı.

Hasan Sait Emrem'in başarılı bir sporcu olduğunu belirten Avcı, "Gıda toptancısının deposunda çalışıp harçlığını çıkarıyor. Bazen eşya taşımacılığı işlerinde ve inşaatta da çalışıyor. Bunları yaparken antrenmanlarını hiç aksatmıyor. Birlikte burada yoğun çalışıyoruz. Motivasyonumuz güzel. İnşallah, önümüzde Balkan Şampiyonası var. Oraya katılıp ilk üçe gireceğimize inanıyorum. Sonrasında diğer uluslararası şampiyonalarda ve olimpiyatlarda başarılar kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

