Hasan Çavuşoğlu'dan Fenerbahçe maçı için flaş sözler!

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, son oynadıkları Fenerbahçe maçındaki hakem hatalarının sonuca doğrudan etki ettiğini belirterek, hakemlerin daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı.



Çavuşoğlu, "Son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9- 10 kişi ile soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi. Bu maçta direkt hakem hatası kulübümüze yansıdı. Maçta yenile de bilirdik, yene de bilirdik. Ama neticesinde maç 2-2 bitti" dedi.



Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Süper Lig'in 25'inci haftasında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ve 2-2 biten Fenerbahçe- Alanyaspor maçında hakem hataları olduğunu belirterek, maçın sonucunu doğrudan etkilediğini söyledi.



Çavuşoğlu, maçta verilmeyen kırmızı kartlar ve olmayan bir penaltının verilmesi gibi hataların kulübe zarar verdiğini kaydederek, bu tür hataların bundan sonra da olabileceğini ancak daha dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.



Çavuşoğlu, "Biz maçı izledik ama sıcağı sıcağına bir açıklama yapmadık. Her zaman açıklama yapan birisi değilim. Yılda bir ya da iki defa bir açıklama yaparım. Hakem hatalarından bütün kulüpler zarar görmüştür. Ama son oynadığımız Fenerbahçe maçında hakem hataları direkt sonuca yansıdı. İlk yarıda rakip takımın 9- 10 kişi ile soyunma odasına gitme olasılığı vardı. İkinci yarının başında da olmayan bir penaltı verildiğini tüm kamuoyu söyledi. Bu maçta direkt hakem hatası Alanyaspor kulübümüze yansıdı. Maçta yenile de bilirdik, yene de bilirdik. Ama neticesinde maç 2-2 bitti" dedi.



"HATALAR HAKEMLERİN GÖZÜNÜN ÖNÜNDEYDİ"



Pendikspor, Ankaragücü ve Gaziantep FK maçlarında da hakem hatalarının olduğunu belirten Çavuşoğlu, "İçeride oynadığımız Pendikspor maçında verilmeyen bir nizami golümüz vardı, iptal edildi. Yine Ankaragücü maçında maç 1-0 öndeyken kırmızı kartla atıldık. O maç da 1-1 bitti. Gaziantep FK maçında verilmeyen bir penaltı vardı. Sonra rakibin lehine verilen penaltı tartışıldı. Hakem hataları sürekli olacak. Onlar da hata yapacaklar. Ama bu maçtaki hatalar hakemlerin gözünün önündeydi. Kamuoyu, 'Bu maçta bu penaltı niye verildi? Bu iki tane kırmızı kart niye verilmedi?' Herkes bunu soruyor. Bunun açıklamasını belki yaparlar, belki yapmazlar bilemiyorum. Ama hakem hataları bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da olacaktır" diye konuştu.



"HAKEMLERİN DE HEDEFLERİ VAR"



21 yıldır hiçbir hakeme maçla alakalı bir şey söylemediğini ifade ederek, hakemlerin de hata yapabileceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu maç direkt maçın sonucuna etki yaptığı için bunları söylüyorum, inşallah bundan sonraki süreçte daha dikkatli olurlar. Onların da gelecekleri var, hedefleri var, amaçları var. Avrupa'da maç yönetmek isterler, herkesin bir amacı bir hedefi var. Amacımız Türk futbolunun daha iyiye gitmesi, daha iyi şeyler yapmamız. Hep beraber gerek kulüplerimiz gerek kulüp başkanlarımızla Türk futbolunu daha iyi şeyler yapmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.



"MUHATAP OLMAYIZ"



Alanyaspor'un yaşadığı finansal zorluklara da değinen Çavuşoğlu, kulübün gelir kaynaklarının sınırlı olduğunu ve bu durumun yönetimi zorlaştırdığını söyledi. Çavuşoğlu, şöyle konuştu:



"Dünyanın en zor işi kulüp yönetmektir. Bir kez daha söylüyorum. Kulüp yönetmek öyle kolay iş değil. Dünyanın en zor işini yapıyoruz. Onun için camiaların da her anlamda dikkatli olması lazım. Hakemlerimizin daha dikkatli olması lazım. Daha çok eğitimlere kulak vermeleri lazım, hatalara yer vermemek için. İnşallah bundan sonraki süreçte daha iyi olur. Amacımız da temennimiz de budur. Tabii bu işler kolay değil. Finansal durumlar Türkiye'de futbol kulüplerinde çok zor. Bu işleri çevirmek çok zor. Herkes belki başarı ister daha iyi olmayı ister ama yani bir de düşünmek lazım. Bu kulüp nasıl idare ediliyor, hangi gelirlerle idare ediliyor, sabit gelir kaynakları ne kadar? Alanya'da bu konuda boş konuşan insanlar var. Ben onları da dikkate almıyorum hiçbir zaman. Çünkü bu kulüpte bizim ne yaptığımızı ne kadar emek verdiğimizi yönetimle beraber birçok insan bilir. Kapalı kapılar arkasında konuşanlarla da biz muhatap olacak değiliz. Gelin buraya biz buradayız. Bu kulüp sabit gelir kaynakları olmayan bir kulüp."



"ONURLU, ŞEREFLİ BİR KULÜPTÜR"



Sosyal medyadaki teşvik primi iddialarıyla ilgili de konuşan Hasan Çavuşoğlu, Alanyaspor Kulübü'nün onurlu ve şerefli bir kulüp olduğunu belirterek, iddiaları yalanladı. Çavuşoğlu, "Ben kimseyi tanımam arkadaşlar. Yeşil sahada kimseyi tanımam. Kimse bize böyle bir teklifle gelemez. Alanyaspor Kulübü onurlu, şerefli bir kulüptür. Bunu da herkes bilir. Kimse öyle bir yaklaşımda olamaz. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah'a şükür bu kulüp çok iyi yönetiliyor. Bu kulübün de kimsenin bir şeyine de ihtiyacı yok. Bu kulüp her şeyini kendi yönetimiyle çözebilecek durumda. Onun için biz gelişigüzel, ne dediği belirsiz insanların konuştuklarına da çok kulak asacak insanlar değiliz" dedi.



TARAFTARA ÇAĞRIDA BULUNDU



Son olarak, taraftarlara seslenen Hasan Çavuşoğlu, önlerindeki Adana Demirspor maçına destek çağrısında bulundu. Taraftarların tribünlere gelerek Alanyaspor'a destek vermelerini isteyen Çavuşoğlu, birlik ve beraberlik içinde kulübü daha iyi yerlere taşımak için çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.