Hasan Çavuşoğlu: 'Alanyaspor'u zor gününde bırakmayız'

Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.



Taraftarlara, yönetim kuruluna ve kulübe destek veren tüm kurumlara teşekkür eden Çavuşoğlu, sosyal medyada dolaşıma giren 2 yıl öncesine ait açıklamalarının yeniden gündeme getirilmesine tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Alanyaspor'u kötü zamanda bırakmayız. Bu kulübü zor zamanda devraldık, yine zor zamanda mücadele ediyoruz" dedi.



'TARAFTARIMIZ STADI DOLDURDU, ÜZDÜĞÜMÜZ İÇİN ÇOK ÜZGÜNÜZ'



Bodrumspor karşısında alınan mağlubiyete değinen Başkan Hasan Çavuşoğlu, "Gündem Alanyaspor. Öncelikle taraftarımıza büyük derbiler hariç ilk kez bir Anadolu takımıyla müsabakada stadı doldurdukları için teşekkür ediyorum. Ama onları üzdüğümüz için çok üzgünüz. Şehir, yönetim ve futbolcular olarak Bodrum maçına kenetlenmiştik" dedi.



'14 YILDIR YANIMDA OLAN ARKADAŞLARIMLA HİZMET VERİYORUZ'



Alanyaspor'un sabit gelir kaynaklarının çok düşük olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Bu şehirde turizmin başkenti deniliyor ama Alanyaspor'un sabit geliri sadece yıllık 400 bin Euro. 14 yıldır bu kulübe gönül vermiş insanlarla çalışıyoruz. Zaman zaman 'bırakabilirim' dedim, 2 yıl üst üste genel kurul yaptık ama kongre günü geldiğinde kimse ortaya çıkmadı. Çünkü cesaretiniz yok. Konuşuyorsunuz ama korkaksınız" diye konuştu.



'İCRAATLARLA BURADAYIZ, DEDİKODULARLA DEĞİL'



2 yıl önce yaptığı bir röportajın yeniden gündeme getirilmesini eleştiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:



"Bugün burada özellikle vurgulamak istediğim konu, 2 yıl önceki 'bırakabilirim' şeklindeki açıklamamın sosyal medyada yeniden dolaşıma sokulması. Alanyaspor'un kötü olmasını isteyenler bunu kasten yapıyor. Biz icraatlarla buradayız. 14 yıldır bu kulübü nereden nereye getirdiğimizi herkes biliyor. Bu işler sokakta konuşmakla olmuyor. Cesaretle, yürekle ve emekle oluyor."



'GENEL KURUL ÇAĞRISI YAPTIK, KİMSE ORTAYA ÇIKMADI'



Kulüp yönetimini devretmeye açık olduklarını ancak kimsenin bu sorumluluğu almak istemediğini belirten Çavuşoğlu, "Buyurun, daha iyisini yapacak birileri varsa çıksın. Genel kurullar yaptık, çağrılar yaptık ama kimse çıkmadı. Çünkü herkes konuşuyor ama iş icraata gelince yoklar" dedi.



'BİZ KAÇMADIK, ZOR ZAMANDA DA BURADAYIZ'



Alanyaspor'un Süper Lig'de geçirdiği 9 yılın büyük bir emekle geldiğini söyleyen Çavuşoğlu, "Biz Alanyaspor'u Süper Lig sözü vererek almadık. Her şeyi yönetim kurulu arkadaşlarımızla yaptık. Bu kulübü dünya markası haline getirdik. Bugün görevimizin başındayız. Sezon sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.



'BU TAKIMI KÖTÜ ZAMANDA BIRAKMAYIZ'



Alanyaspor'un kalan 7 maçında şehir olarak kenetlendiklerini söyleyen Başkan Çavuşoğlu, "Şimdi konuşma değil, kenetlenme zamanı. Şehir olarak, belediye başkanımız, kaymakamımız, tüm kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Kulübü kötü zamanda bırakmayız. Günü geldiğinde bırakırız ama bugün değil. Taraftarımıza, çalışanlarımıza ve bizlere destek veren herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.



