Hasan Arat: 'Yöneticilerin 130 Milyon TL'si ödendi'

Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah-beyazlı kulübün borçlarının son üç ayda arttığını açıklarken, Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe verdikleri paraları geri aldığını duyurdu.
Divan Kurulu'nda konuşan Hasan Arat "Borç, 3 ayda yüzde 24 artmış. Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Biz bir aileyiz ve büyük Beşiktaş yeniden doğacak, hiç şüpheniz olmasın. Kongre süresinde yönetim kuruluna aday bulmakta zorlandık. Birçok iş adamının üyeliği düşmüş durumda. Hepsinin kombinesi var ama 'Aman, yönetime girmeyelim. Bize bir sürü şey söylerler' diyorlar. Daha seçimden önce mali kongrede benim yönetim kurulu üyem eleştiriliyor. Bu insanlar neden girsin yönetime?" dedi.
"BURASI KİMSENİN MALI DEĞİL"
Stat isim sponsorluğu ile ilgili bilgi veren Hasan Arat "Gelelim Tüpraş'a... Huzurlarınızda, Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı, Büyük Beşiktaşlı Sayın Rahmi Koç'a teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
Sözlerine devam eden Hasan Arat, "25 Eylül'de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. Ben söylediğimde gazetecilere yazı yazdırdılar ya 'Hasan Arat yalanlandı' diye. 6 Ekim'de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım'da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon TL'si ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Ben şu anda Beşiktaş başkanıyım değil mi? Devir-teslim yapılırken bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş'ın kasasında kalacak." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
Divan Kurulu'nda konuşan Hasan Arat "Borç, 3 ayda yüzde 24 artmış. Önümüzde acı bir reçete var. Beşiktaş'ı yeniden yapılandıracağız. Biz bir aileyiz ve büyük Beşiktaş yeniden doğacak, hiç şüpheniz olmasın. Kongre süresinde yönetim kuruluna aday bulmakta zorlandık. Birçok iş adamının üyeliği düşmüş durumda. Hepsinin kombinesi var ama 'Aman, yönetime girmeyelim. Bize bir sürü şey söylerler' diyorlar. Daha seçimden önce mali kongrede benim yönetim kurulu üyem eleştiriliyor. Bu insanlar neden girsin yönetime?" dedi.
"BURASI KİMSENİN MALI DEĞİL"
Stat isim sponsorluğu ile ilgili bilgi veren Hasan Arat "Gelelim Tüpraş'a... Huzurlarınızda, Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı, Büyük Beşiktaşlı Sayın Rahmi Koç'a teşekkür etmek istiyorum." açıklamasını yaptı.
Sözlerine devam eden Hasan Arat, "25 Eylül'de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. Ben söylediğimde gazetecilere yazı yazdırdılar ya 'Hasan Arat yalanlandı' diye. 6 Ekim'de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım'da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon TL'si ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Ben şu anda Beşiktaş başkanıyım değil mi? Devir-teslim yapılırken bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş'ın kasasında kalacak." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
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