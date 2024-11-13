VAR'daki hataları kabul etmiyorum, dediğimin arkasındayım. Kulüplerden yabancı hakem isteği var, sayın başkan da bu isteği dile getirdi. A Milli Takım maçlarından sonra MHK Semineri var, onlarla bu konuyu enine boyuna konuşacağız. Kulüplerden talep gelebilir ama biz hala çocuklarımıza inanıyoruz. Bu kadar desteğe rağmen istediğimiz performansı alamıyorsak, alternatif planlara bakacağız." ifadelerini kullandı.



"YAPAMAZSAK BIRAKIRIZ"



Hakem hataları hakkında konuşan Hacıosmanğlu, " MHK'yi kulüpler birlikte profesyonel bir yapıya geçirmek istiyoruz. Bunun için çalışma var. Hataların bitmesi için özveri ile çalışıyoruz. Bize inanan var, inanmayan var. MHK'nın yetkilerini kulüplere verebiliriz. Sayın başkana bize inandığı için teşekkür ederim. Allah bizleri bu insanlara karşı mahcup etmesin. Bu kadar tepki almaktansa, belli bir noktada bırakırız! Burada duralım diye bir iddiamız yok ama bir çarpık düzen var, bunu düzeltmek için uğraşıyoruz. Allah bunu inşallah bize nasip eder." sözlerini sarf etti.



ARAT: "HAKSIZLIĞA TAHAMMÜL EDEMİYORUZ"



Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ise "Sayın başkan buraya gelirken çok önemli sözler verdi. Kendisine, kişiliğine ve ekibine inanıyoruz. Camiamızın sıkıntılarını ilettim. Sayın başkan çok açık sözlü, biz de kapalı kapılar ardında değil, net bir şekilde açıkça söyledik. Kendisi de size anlattı. Sıkıntılarımız, camiada büyük üzüntülere neden oluyor. Haksızlığa artık insanlar tahammül edemiyor." ifadelerini kullandı.



"İLK DERBİDE YABANCI HAKEM GELSİN"



Yabancı hakem isteklerini yineleyen Arat, " Hakemler duyarlılık göstermesi, ülkede sosyolojik sıkıntılar meydana gelir. Avrupa'da da oynuyoruz, orada sıkıntı yaşamıyoruz. Türkiye'de daha adaletli olunmalı. VAR'da yabancı hakem konusunda ısrarımız devam ediyor. İlk derbide bu denemeyi yapabilirsiniz. Vatandaş bu konuda sıkıntılı ." dedi.



Son olarak umutlu olduklarını söyleyen Arat, "Kendi iç meselelerimizle ilgili de basın toplantısı düzenleyeceğim. Lig bitmedi, ligin adil bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Avrupa'da önemli maçlarımız var. Tel Aviv kararı konusunda sürekli sayın başkan ile görüştük. UEFA Başkanı geldiğinde, bizleri de davet etti. Türkiye'de iyi şeyler olacak, futbolda iyi şeyler olacak. Beşiktaş'ta belli kırılmalar yaşanmıştır, üzülmüştür... Kötü oynadığımız bir maçta hakeme sığınmayız. Ancak hakem hatası ile kırılma yaşadığımızda, bunu söylemekten kaçınmayız. Bizler burada kalıcı değiliz, sayın başkana huzurlarınızda teşekkür ederim." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı kulübün başkanı Hasan Arat, Süper Lig'de ilk derbiyle birlikte yabancı VAR hakemi denemesine yeniden geçilmesi gerektiğini söyledi.TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbolundaki çarpık sistemi düzeltmek için geldiklerini, başarılı olamamaları halinde görevi bırakmaktan çekinmeyeceklerini dile getirdi.Kulüplerin yabancı hakem isteğini değerlendiren Hacıosmanoğlu,