Hasan Arat: 'Terzic'le sezon bitince konuşuruz'

Beşiktaş yönetimi son maçlarda alınan kötü sonuçlar ve taraftarların oynattığı oyun dolayısıyla büyük tepki gösterdiği Fernando Santos ile yeni sezonda devam etmesi beklenmiyor.
"SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ"
Yönetimin göreve getirmek istediği hoca adayının şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic olduğu öğrenildi.
Arat'ın yakın çevresine, "Şu anda görevde olduğu için Terzic ile temas kurulmasını doğru bulmuyorum. Sezon bitince oturur konuşuruz" dediği öğrenildi. Arat'ın, "Yeni sezonda takımın başında onu görmeyi hayal ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Borussia Dortmund'un başında 39 maça çıkan 41 yaşındaki Alman çalıştırıcı 21 galibiyet , 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Terzic maç başına da 1.90 puan ortalaması yakaladı.
"SEZON BİTİNCE KONUŞURUZ"
Yönetimin göreve getirmek istediği hoca adayının şu anda Borussia Dortmund'u çalıştıran Edin Terzic olduğu öğrenildi.
Arat'ın yakın çevresine, "Şu anda görevde olduğu için Terzic ile temas kurulmasını doğru bulmuyorum. Sezon bitince oturur konuşuruz" dediği öğrenildi. Arat'ın, "Yeni sezonda takımın başında onu görmeyi hayal ediyorum" ifadelerini kullandığı belirtildi.
39 MAÇA ÇIKTI
Bu sezon Borussia Dortmund'un başında 39 maça çıkan 41 yaşındaki Alman çalıştırıcı 21 galibiyet , 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Terzic maç başına da 1.90 puan ortalaması yakaladı.
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