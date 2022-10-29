İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Tottenham'da forma giyen Harry Kane geleceğiyle ilgili flaş bir karar aldı. Golcü futbolcu, Tottenham ile sözleşme uzatma görüşmelerini askıya aldı.



KANE, DÜNYA KUPASI SONRASINA BIRAKTI



Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda İngiltere Milli Takımı'nın en önemli kozu olan ve transferde birçok Avrupa kulübü ile anılan golcü oyuncu, dev organizasyon sonrasında durum değerlendirmesi yapacak.



BAYERN'İN TRANSFER LİSTESİNDE



Bilindiği üzere Almanya Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Bayern Münih, Harry Kane ile ilgileniyor. Bu sezon Tottenham'da Harry Kane 17 maçta 11 gol ve 2 asist üretti. Kane'in kontratı 2024 yılında sona erecek.





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