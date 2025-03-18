Hansi Flick'ten Ferran Torres kararı!

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Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte Ferran Torres'in geleceği tamamen değişti.
Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte Ferran Torres'in geleceği tamamen değişti.
Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol oyuncu, Alman teknik adamın sisteminde önemli bir yer edinmeyi başardı.
İspanyol basınının haberine göre; Flick, Ferran Torres'in takımdan ayrılmasını istemiyor ve ona gelecek sezonun planlarında yer veriyor.
PERFORMANSI
Barcelona formasıyla 32 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.