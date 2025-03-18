Hansi Flick'ten Ferran Torres kararı!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, İspanyol yıldız Ferran Torres'in takımdan ayrılmasını istemiyor.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Hansi Flick'ten Ferran Torres kararı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
18 Mart 2025 16:09
Son güncelleme 18 Mart 2025 16:20

Barcelona'da teknik direktör Hansi Flick'in gelişiyle birlikte Ferran Torres'in geleceği tamamen değişti.

Sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İspanyol oyuncu, Alman teknik adamın sisteminde önemli bir yer edinmeyi başardı.

İspanyol basınının haberine göre; Flick, Ferran Torres'in takımdan ayrılmasını istemiyor ve ona gelecek sezonun planlarında yer veriyor.

PERFORMANSI

Barcelona formasıyla 32 maçta görev alan 25 yaşındaki oyuncu 13 gol 3 asistlik performans sergiledi.

 

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery