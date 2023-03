Hami Mandıralı: 'Arda Güler çok büyük olacak, çok büyük'

Trabzonspor'un efsane futbolcularından Hami Mandıralı, "Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak." dedi.



Mandıralı, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kendi dönemleriyle kıyaslandığında günümüzde yetenekli futbolcuların nadiren çıktığını söyledi.



Tanju Çolak ve kendi jenerasyonlarında daha yetenekli oyuncuların bulunduğunu savunan Mandıralı, "Şu an benim için en büyük oyuncu olacak aday Arda Güler. Müthiş oyuncu. Onu izlerken keyif alıyorum." diye konuştu.



Mandıralı, genç futbolcuyla telefon üzerinden zaman zaman görüştüğünü ve tecrübelerini aktardığını belirterek, "İnşallah böyle devam eder. Yüreği ve kalbi değişmez. Bu yeteneklerinin üstüne koyarak gider. Oynayarak daha güçlü olacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.



"Çok büyük takımlarda oynayacak"



Arda'nın maç süresi alması gerektiğine işaret eden Hami Mandıralı, genç sporcunun süre almadığı takdirde güçlenemeyeceğini vurguladı.



Mandıralı, Arda'nın, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Fenerbahçe'nin 1-0 yendiği Sevilla maçındaki performansına dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Bakıyorsun yaptığı şeylere, bunlar yapacaklarının garantisi. Ben çok keyif aldım Arda'dan. Bana göre şu an Türkiye'nin en yetenekli oyuncusu Arda Güler. Annesinden, babasından Allah razı olsun böyle evlat yetiştirdikleri için. Bu yetenek daha da büyüyecek. Türk futbolu ondan çok şey kazanacak. Belki de Avrupa'da oynayacak. Çok büyük takımlarda oynayacak ender yeteneklerden biri. Onu öpüyorum. Arda bu yolda devam et ve çok çalış. Aslan kardeşim."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ