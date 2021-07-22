Fenerbahçe'de kalabilmek için maaşında indirime gittiği iddia edilen Serdar Aziz için menajeri Haluk Canatar'dan açıklama geldi.



Canatar, 30 yaşındaki stoperin Aralık ayında 2 milyon TL indirim yaptığını ve başka bir indirimin gerçekleşmediğini söyledi.



İŞTE HALUK CANATAR'IN SÖZLERİ...



Temsi̇lci̇si̇ olduğum profesyonel futbolcu Serdar Azi̇z i̇le i̇lgi̇li̇ dün ve bugün sosyal medyada yer alan ve i̇çeri̇ği̇nde, takımda kalmak içi̇n ücretleri̇nde i̇ndi̇ri̇m yaptığı yönünde çıkan haberler tamamen bi̇r algı operasyonu olup gerçeği yansıtmamaktadır. Serdar, şerefle gi̇ydi̇ği̇ forması ve kulübü i̇çi̇n, pandemi̇ ve harcama li̇mi̇tleri̇ne katkıda bulunmak amacıyla 2020-2021 futbol sezonu alacaklarından ,tamamen kendi̇ arzusu ve öz i̇radesi̇ i̇le, Aralik 2020 tari̇hi̇nde sözleşmesi̇ndeki̇ hakedi̇ş rakamlardan hiçbir pazarlığa gerek ihtiyaç duymaksizin 2.000.000 TL i̇ndi̇ri̇m yapmıştır. Bundan da mutluluk ve şeref duymuştur. Menajeri olarak i̇lk defa statümü bi̇r kenara birakarak bi̇r futbolsever olarak şu düşüncemi̇ de ayrıca söylemek istiyorum. Serdar Azi̇z'i̇n Türki̇ye'ni̇n yerli̇ defans oyuncularından en i̇yi̇si̇ olduğunu bi̇len bi̇ri̇ olarak, algı ve i̇ti̇bar kırıcı haberlere asla i̇nanılmamasını kamuoyundan saygılarımla ri̇ca ederi̇m



