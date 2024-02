Halterde başarının sırrı, efsane sporcuları örnek almak

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Avrupa Şampiyonası'nda 24 madalya alan milli sporcuların başarısının sırrının, efsanevi sporcuları örnek almaktan geçtiğini söyledi.



Ünlü, Romanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda madalya alan milli sporcular Cansu Bektaş, Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç'le AA Spor Sohbetleri'nin konuğu oldu.



Her şampiyonaya bir hedef koyarak hazırlandıklarını ve bu şampiyonada da her sporcunun beklentileri karşıladığını anlatan Talat Ünlü, efsanevi sporcular Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu ve Nurcan Taylan'ı ön plana çıkararak, "Halter denince akla olimpiyat madalyası gelir. Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu 2004'te 3 altın madalya aldık. Naim ve Halil'in başarı grafiği çok yüksekti. Yeniden Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu bulmak lazım ama onlar istisnai sporculardı. Bugünkü sporcular ise Naim'i, Halil'i, Nurcan'ı idol aldıkları için başarılılar. Muhammed'e 'Naim ağabeyini andırıyorsun.' diyenler oldu. Paris'teki olimpiyatlardan altın madalyayla dönmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda sıkletlerin değişmesinden dolayı kota sayısının düştüğünü hatırlatan Ünlü, "Cansu'nun kilosu 45. Bu olimpiyatta 49 kiloda yarışma şansı yok. Asıl hedefimiz 73 kiloda yarışan iki arkadaşımız. İkisinden biri olimpiyatta olacak. Muhammed Furkan Özbek ve Yusuf Fehmi Genç. İkisinden biri madalya alacaktır." dedi.



Avrupa Şampiyonası'ndaki başarıya da vurgu yapan Ünlü, "Madalyalar arka arkaya gelince bizi mutlu etti. Bu milletimize de yansıdı. Alınan madalyalardan memnunum. Daha iyi dereceler çıkartabilirdik. 24 madalya aldık ama küçük hatalarla kaybettiğimiz madalyalar da oldu. Hatalardan da ders alacağız. Genç arkadaşlarımız antrenmanda yaptıkları dereceleri şampiyonaya yansıttı." diye konuştu.



-"Dopingden şüphelendiğim hiçbir sporcuyu milli takımda barındırmam"



Talat Ünlü, dopingle mücadele konusunda "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket ettiklerini anlatarak, şunları kaydetti:



"Türk halterinde dopingle mücadele yaşandı. 2004'ün aralık ayında sonra halterde dopingle mücadele başladı. Bakanlığımız bu işe çok ciddi baktı. Cumhurbaşkanımız 'Dopingde sıfır tolerans' diyor. Bakanlığımız arkamızda. Sıfırladık diyemeyiz, bazen sporcularımız bilmeden hata yapabiliyor. Dopingden yakalanan sporcuyu da asla perde arkasına göndermeyiz. Biz uluslararası kurumlardan da dopingle ilgili her türlü yardımı istiyoruz. Gencecik, pırıl pırıl arkadaşlarımız büyük özveriyle çalışıyor. Bu çocukların haklarını kimsenin gasp etmesine izin vermeyiz. Türk halteri her zaman temiz anılmalı, başı dik gezmesi lazım. Bazen kendimiz de ihbarlarda bulunuyoruz. Şüphelendiğim hiçbir sporcuyu milli takımda barındırmam. Halterin geleceğini kararttırmam."



- Cimnastikten haltere: Cansu Bektaş



Bulgaristan'da 45 kiloda podyuma çıkarak 2 altın ve 1 gümüş madalyayla Avrupa şampiyonu olan Cansu Bektaş, cimnastik branşından haltere geçiş yaptığını dile getirdi.



Küçük yaşta cimnastikle uğraştığını ve yaşadığı sakatlıktan sonra bir süre ara verdiğini belirten Cansu, "Lisedeyken, cimnastik için spor salonuna gittiğimde, oradaki hocam beni haltere götürdü. Naim Süleymanoğlu'nu bile bilmiyordum, o derece haltere uzaktım. 2-3 ayda Türkiye'de 3. oldum. 40 kilo sıkletinde de ilk dünya şampiyonu oldum. Böylece başlamış oldum. Şimdi büyüklerde dünya şampiyonu olmak istiyorum sonra da 49 kiloya çıkıp 2028'deki olimpiyatlarda altın madalya almayı hedefliyorum. Kadın halterinin Naim'i olmak istiyorum. Dünyaya isimlerini altın harflerle yazdırdılar. Ben de onlar gibi insanlara ilham kaynağı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



- 73 kiloda iki dost, iki rakip



Türkiye'yi 73 kiloda temsil eden Muhammed Furkan Özbek ile Yusuf Fehmi Genç, hem çok iyi iki arkadaş hem de olimpiyat yolunda birbirlerine rakip olarak madalya mücadelesi veriyor.



Muhammed Furkan Özbek, silkmede 186 kilo ve toplamda 336 kiloyla 2 gümüş madalya kazandı. Yusuf Fehmi Genç ise silkmede 184 kiloyla bronz madalyanın sahibi oldu. Aynı sıklette yarışan iki milli sporcudan sadece biri olimpiyat kotası alabilecek.



Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda yer alan Muhammed Furkan, Avrupa Şampiyonası'nı iyi geçirdiğini anlatarak, şöyle konuştu:



"Önümde güzel bir yol var. Almam gereken olimpiyat kotası var. 2020 Tokyo'dan bir borcum var. Olimpiyatta küçük hataların önümü kesmemesi lazım. 2024'te beklentimin üzerinde madalya alırsam antrenörlüğe geçebilirim. 10 yaşından beri halteri yapıyorum biraz yıprandım. Erken yaşta yaşlandığımı hissettim. Tokyo'dan sonra kendime geldim. Olimpiyat kotası için Tayland'da yarışacağız. Formumuz çok iyi. Kotayı aldıktan sonra olimpiyat kampına gireceğim. 2020 benim için bir kırgınlıktı, yaraydı. 19 yaşında olimpiyat tecrübesi geçirdim. Artık oraya gidersem daha tecrübeliyim. Rakibim Yusuf'la aynı kiloda olmam, bana artı katıyor, dezavantajı yok. Yusuf ne kadar iyi derece çıkarırsa benim de madalyamın rengi o kadar yüksek olur. İkimizde kota alsak bile bir kişi gidecek. Dostluğumuz rekabeti besliyor. Çok tatlı bir durum. Takım arkadaşım ama sonuçta rakibim."



Yusuf Fehmi ise çalışmalarının karşılığını Avrupa Şampiyonası'nda aldığını dile getirerek, "Hazırlık sürecinde hastalığım oldu. Şampiyona öncesi zor toparladım. Hastalığımdan dolayı yarışmaya madalya umuduyla gitmedim. Allah nasip etti güzel bir madalya çıkardık. Halterden önce 3 sene güreş yaptım. Vücudum haltere uygundu. İlk katıldığım yıldızlarda dünya şampiyonu oldum. Sporculuk hayatım bir anda yükseğe çıktı. İyi ki haltere devam etmişim. Güreş daha zor spor. Sporculuğun tatmini yoktur. Önümüzdeki süreçte olimpiyatlar var. Umarım yer alırım." değerlendirmesinde bulundu.





