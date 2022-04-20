Halkbank'ta hedef seriyi Ankara'ya taşımak!

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final ikinci maçında Arkas Spor'a konuk olacak Halkbank, rakibini yenerek seriyi Ankara'ya taşımayı amaçlıyor.



Play-off etabına lig lideri olarak giren Halkbank, yarı final serisinin ikinci maçında Arkas Spor ile yarın saat 15.00'te İzmir'de karşılaşacak.



Eşleşmede Arkas Spor'un 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Karşılaşmayı Halkbank'ın kazanması halinde serinin üçüncü maçı 24 Nisan'da Ankara'da oynanacak.



Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank'ın orta oyuncularından Furkan Aydın, Arkas Spor'u yeneceklerine inandıklarını belirtti.



Ankara'daki maçın yarınki mücadele için ölçü olmayacağını vurgulayan genç oyuncu, "Buraya hiçbir şeyi kabullenmeye gelmedik. İnanıyorum ki herkes üzerine düşeni yapacak, Halkbank gibi oynayacak ve seriyi Ankara'ya taşıyacağız. Zaten bugüne kadar sergilediğimiz performans, aldığımız sonuçlar nedeniyle finalde adımızın olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.





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