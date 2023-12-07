Halkbank'ın Kulüpler Şampiyonası'ndaki ikinci rakibi Cruzeiro

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, 2023 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'ndaki ikinci maçında 8 Aralık Cuma günü Brezilya'nın Sada Cruzeiro ekibiyle karşılaşacak.



Hindistan'ın Bengaluru kentinde düzenlenen organizasyonda B Grubu'nda yer alan başkent ekibinin Koramangala Indoor Salonu'nda oynayacağı maç, TSİ 14.30'da başlayacak.



Mavi-beyazlı takım, gruptaki ilk karşılaşmasında Japonya'dan Suntory Sunbirds'e 3-0 mağlup oldu.



Halkbank'tan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kanadalı smaçör John Gordon Perrin, Sada Cruzeiro'yu yenerek kendilerini affettirmek ve gruptan çıkmalarını sağlayacak sonucu almak istediklerini ifade etti.



Sada Cruzeiro'nun gücünü bildiklerini aktaran Perrin, "Rakibimiz bu şampiyonada 6 kez final oynayıp 4 kez şampiyon oldu. Onları geçmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



- Statü



Turnuvada altı takım, üçerli iki grupta mücadele ediyor.



Müsabakaların ardından gruplardaki en iyi iki takım, yarı finale yükselecek.



A Grubu birincisi, B Grubu'nun ikincisi, B Grubu'nun birincisi de A Grubu ikincisi ile yarı final maçı oynayacak.



Organizasyonda yarı final maçları 9 Aralık Cumartesi, final mücadelesi ise 10 Aralık Pazar günü yapılacak.



Şampiyonada A Grubu'nda Ahmedabad Defenders (Hindistan), Sir Sicoma Perugia (İtalya) ve Itambe Minas (Brezilya) yer alıyor.





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