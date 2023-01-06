Halkbank, ikinci yarıya iyi başlamak istiyor!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nun ilk devresini lider tamamlayan Halkbank, ikinci yarıya 3 puanla başlamak istiyor.



Başkent kulübünden yapılan açıklamada, görüşlerine yer verilen takım kaptanı Aslan Ekşi, Develi Belediyespor ile deplasmanda oynayacakları maçı kazanmak istediklerini ifade etti.



Kayseri temsilcisine saygı duyduklarını vurgulayan Aslan Ekşi, "Bir idealimiz var. Kayseri ekibini bu hayallerin gerçeğe dönüşmesindeki engellerden biri olarak görüyoruz. Ankara'ya üç puanla dönmek istiyoruz." dedi.



Sezonun ikinci yarısına galibiyetle başlamanın Şampiyonlar Ligi maçı takıma moral olacağını da ifade eden Aslan Ekşi, "Verimli çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza takım olarak güveniyoruz." dedi.



Develi Murat Kocatürk Spor Salonu'nda yarın oynayacak maç, saat 16.00'da başlayacak.





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