Halkbank, eski oyuncusu Kooy'u transfer etti

Voleybolda Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank, eski oyuncusu Hollandalı smaçör Dick Kooy'u transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Halkbank, eski oyuncusu Kooy'u transfer etti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Temmuz 2024 16:18
Son güncelleme 21 Temmuz 2024 16:20
Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Hollandalı sporcunun kadroya dahil edildiği duyuruldu.

Kariyerinde 2015-2017'de Halkbank forması giyen Kooy, 7 yıl sonra eski takımına döndü.

Kooy, geçen sezon Türkiye'de Fenerbahçe forması giymişti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli voleybolcu, "Halkbank'a döndüğüme sevindim. Bu kulübün içinde yer almak, Halkbank forması ile sahada mücadele etmek her zaman onurdur. Umarım, bu sezon da istediğimiz sonuçlara ulaşır ve kupalar kazanırız. Ben bu amaçlar doğrultusunda elimden ne gelirse yapacağıma şimdiden söz veriyorum." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery