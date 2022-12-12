Halkbank, Almanya'da liderlik için galibiyet arayacak!

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında yarın konuk olacağı Almanya temsilcisi Berlin Recycling Volleys karşısında liderlik iddiasını sürdürmek için galip gelmek istiyor.



Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, yaptığı açıklamada, yarın Berlin'de zor bir maça çıkacaklarını söyledi.



Kazanmak için her şeyi yapacaklarını belirten Atik, "Berlin'de grubumuzun kaderini etkileyecek bir maça çıkacağız. Takımımız, fiziksel ve mental olarak maça hazır. Yarın elimizden gelenin en iyisini yapıp, galip gelmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Halkbank'ın kaptanı Aslan Ekşi ise grupta iyi bir konumda olduklarını dile getirdi.



Oynayacakları son üç maçı kazanarak grup birinciliğini hedeflediklerine dikkati çeken Aslan Ekşi, "Tüm takımımız milli takım oyuncularından oluşuyor. Bu, iyi bir takım olduğumuzun göstergesi. Amacımız bu kaliteli kadroyu hakkettiği yere taşımak." dedi.



"Maça hazırız ve almak için elimizden geleni yapacağız"



Başkent ekibinin milli orta oyuncusu Mustafa Koç ise deplasmanda zorlu bir rakibe karşı, çekişmeli bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Berlin maçında grup liderliğini garantilemek adına çok önemli bir maça çıkacağız. Maça hazırız ve almak için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.



Halkbank'ın ABD'li pasörü Micah Ma'a da Berlin Recycling Volleys'in iyi bir takım olduğunu belirterek, "Maçın zor olacağını düşünüyorum ama gerçekten iyi bir antrenman haftası geçirdik ve hazırlıklarımıza güveniyorum." değerlendirmesini yaptı.



Takımın genç sporcusu Yiğit Hamza Aslan ise "Rakibimizi yenip gruptaki liderlik iddiamızı sürdürmek istiyoruz." dedi.



Max-Schmeling Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak. Başkent ekibi, rakibiyle grubun ikinci haftasında Ankara'da oynadığı maçı 3-1 kazanmıştı.









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