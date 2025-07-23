Indiana Pacers yıldızı Tyrese Haliburton, son dönemde NBA'de art arda yaşanan Aşil tendonu yırtıkları hakkında konuştu.2025-26 sezonunu kaçıracak olan Haliburton, bu sakatlıkların arkasında tek bir neden olmadığını savunarak, "bazen sadece kötü şans" faktörüne dikkat çekti.diyen Haliburton, The Pat McAfee Show'da yaptığı açıklamada,ifadelerini kullandı.Pacers yıldızı, NBA Finalleri'nin 7. maçında, Oklahoma City Thunder'a karşı oynanan kritik mücadelede Aşil tendonunu yırttı. Daha önce baldırındaki bir sakatlık nedeniyle sıkıntı yaşayan Haliburton, sakatlığa rağmen oynamaktan pişman olmadığını vurguladı:Bu sakatlık, sadece playoff döneminde yaşanan üçüncü Aşil yırtığı oldu. Milwaukee Bucks'tan Damian Lillard (şu anda Portland'da) ilk turda Pacers karşısında, Boston Celtics'ten Jayson Tatum ise konferans yarı finalinde New York Knicks'e karşı aynı sakatlığı yaşadı.NBA başkanı Adam Silver, Haliburton'ın sakatlığından önce de lig olarak bu artışı araştırmak üzere uzmanlarla iş birliği yaptıklarını açıkladı. Normal sezonda da dört Aşil yırtığı daha yaşanmıştı. Bu sakatlıklardan ikisi, Indiana forması giyen James Wiseman ve Isaiah Jackson'a aitti.Silver da tıpkı Haliburton gibi sezon uzunluğunun doğrudan etken olmadığını savundu; genç oyuncuların yıl boyunca vücutlarını zorlamalarının daha büyük bir risk faktörü oluşturduğunu belirtti.