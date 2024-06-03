Sezon sonuna doğru kalitesini gösteren Hakim Ziyech, gelecek yıl da Galatasaray'da olacak.
Menajerine başka kulüplerle temasa geçmemesi talimatını veren Faslı yıldız, sarı-kırmızılı ekipte forma giymekten çok mutlu.
OKAN BURUK'A MESAJ
31 yaşındaki oyuncu, milli takım kampına gitmeden Okan Buruk'la konuşarak 'Kampta görüşürüz' mesajı verdi.
BU SEZON ZIYECH
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta boy gösterdi. Ziyech çıktığı maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Menajerine başka kulüplerle temasa geçmemesi talimatını veren Faslı yıldız, sarı-kırmızılı ekipte forma giymekten çok mutlu.
OKAN BURUK'A MESAJ
31 yaşındaki oyuncu, milli takım kampına gitmeden Okan Buruk'la konuşarak 'Kampta görüşürüz' mesajı verdi.
BU SEZON ZIYECH
Hakim Ziyech, bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 23 maçta boy gösterdi. Ziyech çıktığı maçlarda takımına 8 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.